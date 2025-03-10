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Сили оборони уразили НПЗ у Рязанській та Самарській областях, - Генштаб

Понеділок 10 березня 2025 17:30
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Сили оборони уразили НПЗ у Рязанській та Самарській областях, - Генштаб Фото: Сили оборони уразили НПЗ у Рязанській та Самарській областях (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Сили безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони уразили нафтопереробні заводи (НПЗ) у Рязанській та Самарській областях Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Зокрема, в ніч на 9 березня у Рязанській області РФ уражено нафтопереробний завод окупантів, задіяний у забезпеченні армії загарбників. Зафіксовано вибухи у районі цілі.

Рязанський НПЗ виготовляв в середньому 840 тисяч тонн палива найвищого сорту для реактивних двигунів. Авіаційний керосин марки ТС-1 його виробництва активно використовувався авіацією військ агресора у процесах ударів по території України.

Окрім того, у ніч на 10 березня зафіксовано влучання по виробничих потужностях Новокуйбишевського нафтопереробного заводу у Самарській області. Пальне з цього НПЗ транспортується системою продуктопроводів та залізничними шляхами для забезпечення угруповання військ ворога на північному напрямку.

Детальна інформація щодо наслідків ураження об’єктів наразі уточнюється.

Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України", - зазначили у Генштабі.

Удари по російських НПЗ

Нагадаємо, раніше джерела РБК-Україна вже повідомляли, що дрони ГУР атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який розташований у Самарській області Росії. Це сталось в ніч на 10 березня.

У ніч проти 9 березня у кількох регіонах РФ пролунали вибухи й працювали сили та засоби протиповітряної оборони через фіксацію безпілотників. Під атаку дронів потрапили завод, комбінат та нафтовий об'єкт у Рязанській, Липецькій, Воронезькій та Курській областях.

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