Силы обороны поразили НПЗ в Рязанской и Самарской областях, - Генштаб
Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в Рязанской и Самарской областях России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.
В частности, в ночь на 9 марта в Рязанской области РФ поражен нефтеперерабатывающий завод оккупантов, задействованный в обеспечении армии захватчиков. Зафиксированы взрывы в районе цели.
Рязанский НПЗ изготавливал в среднем 840 тысяч тонн топлива высшего сорта для реактивных двигателей. Авиационный керосин марки ТС-1 его производства активно использовался авиацией войск агрессора в процессах ударов по территории Украины.
Кроме того, в ночь на 10 марта зафиксировано попадание по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самарской области. Топливо с этого НПЗ транспортируется системой продуктопроводов и железнодорожными путями для обеспечения группировки войск врага на северном направлении.
Подробная информация о последствиях поражения объектов сейчас уточняется.
Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - отметили в Генштабе.
Удары по российским НПЗ
Напомним, ранее источники РБК-Украина уже сообщали, что дроны ГУР атаковали Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод, который расположен в Самарской области России. Это произошло в ночь на 10 марта.
В ночь на 9 марта в нескольких регионах РФ прогремели взрывы и работали силы и средства противовоздушной обороны из-за фиксации беспилотников. Под атаку дронов попали завод, комбинат и нефтяной объект в Рязанской, Липецкой, Воронежской и Курской областях.
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