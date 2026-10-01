Сили оборони уразили нафтовий об'єкт, судно та інші важливі цілі Росії

Сили оборони уразили російське судно в Чорному морі, нафтовий об'єкт у Самарській області та інші важливі цілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
За його словами, сьогодні є важливі результати ударів Сил оборони. Уражено ціль у Чорному морі. Також вдарили по місцю пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області.
Окрім того, удар припав на нафтовий об'єкт у Самарській області. Ще одна ціль - склад забезпечення окупантів у Брянській області.
Президент наголосив, що в оборонній сфері працюють тисячі людей, щоб в України було чим відповідати на російські удари. А тисячі воїнів щодня знаходять і вражають цілі, які працюють на війну.
"Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну", - додав Зеленський.
Нагадаємо, що 28 і в ніч на 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв про нові удари.
Українські військові уразили російську РЛС "Каста" в Мангуші на Донеччині та пункти управління дронами на Луганщині.
Також під удар потрапили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів.
Тим часом президент США Дональд Трамп знову заявив, що дизельне паливо дорожчає через удари України по російських НПЗ, а не через війну на Близькому Сході.
За його словами, найбільшою проблемою для ринку дизеля стало те, що відбувається між Росією та Україною.