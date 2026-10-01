Сили оборони уразили нафтовий об'єкт, судно та інші важливі цілі Росії

За його словами, сьогодні є важливі результати ударів Сил оборони. Уражено ціль у Чорному морі. Також вдарили по місцю пуску та зберігання ударних дронів в Орловській області.

Окрім того, удар припав на нафтовий об'єкт у Самарській області. Ще одна ціль - склад забезпечення окупантів у Брянській області.

Президент наголосив, що в оборонній сфері працюють тисячі людей, щоб в України було чим відповідати на російські удари. А тисячі воїнів щодня знаходять і вражають цілі, які працюють на війну.

"Саме такі справедливі відповіді зараз потрібні. Будемо й надалі позбавляти Росію можливості продовжувати цю війну", - додав Зеленський.

Нагадаємо, що 28 і в ніч на 29 вересня Генштаб ЗСУ повідомляв про нові удари.

Українські військові уразили російську РЛС "Каста" в Мангуші на Донеччині та пункти управління дронами на Луганщині.

Також під удар потрапили склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів.