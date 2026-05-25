Сили оборони уразили нафтобазу "Белец" у Брянській області

Днем раніше Сили оборони України завдали ударів по важливих військових і логістичних об’єктах РФ. Зокрема, було уражено нафтовий термінал "Таманьнефтегаз" у Краснодарському краї, склади боєприпасів у Криму та Луганській області, а також пункти управління дронами окупантів.

Крім того, у військово-морській базі "Новоросійськ" під удар потрапили сторожовий корабель "Питливий" і ракетний катер РФ.