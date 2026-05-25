Силы обороны поразили нефтебазу "Белец" в Брянской области

19:11 25.05.2026 Пн
2 мин
Под удар попала не только Брянщина. Какие важные военные объекты оккупантов в Крыму и на Донбассе удалось поразить?
aimg Мария Науменко
Фото: украинский военный управляет дроном (Getty Images)

В ночь на 25 мая Силы обороны Украины нанесли удары по ряду военных и логистических объектов РФ. Среди целей была нефтебаза "Белец" в Брянской области России.

По данным Генштаба, поражению подверглась нефтебаза "Белец" в городе Унеча Брянской области РФ. Объект использовался для обеспечения российской оккупационной армии.

Масштабы повреждений пока уточняются.

Кроме того, украинские военные ударили по складу хранения боеприпасов в районе Межгорья на временно оккупированной территории Крыма.

Также были поражены склад боеприпасов вблизи Новоянисоли и полевой артиллерийский склад в районе Кременевки Донецкой области.

Кроме того, Генштаб сообщил о поражении склада материально-технических средств противника в районе Докучаевска Донецкой области.

Под удары попали и объекты управления российских войск. В частности, украинские силы поразили коммуникационный узел оккупантов в Ивановке Донецкой области и взвод управления артиллерийского подразделения противника в районе Троицкого Запорожской области.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно принимать меры для принуждения РФ к прекращению вооруженной агрессии против Украины", - подытожили в Генштабе.

Днем ранее Силы обороны Украины нанесли удары по важным военным и логистическим объектам РФ. В частности, были поражены нефтяной терминал "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае, склады боеприпасов в Крыму и Луганской области, а также пункты управления дронами оккупантов.

Кроме того, в военно-морской базе "Новороссийск" под удар попали сторожевой корабль "Пытливый" и ракетный катер РФ.

