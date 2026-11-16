Силы обороны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ
В ночь на 16 ноября украинские военные поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ. Под ударом были установки переработки и производство бензина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Под удар попали три установки атмосферной трубчатой переработки нефти – АТ-4, АТ-5 и АТ-6. Также поражен комплекс производства автомобильных бензинов. В настоящее время масштабы нанесенного заводу ущерба уточняются.
Ильский НПЗ является одним из самых крупных предприятий нефтеперерабатывающей отрасли на юге России. Его мощности позволяют перерабатывать около 6,6 млн. тонн нефти в год.
Завод имеет немаловажное значение для обеспечения потребностей русской армии.
Благодаря расположению на юге страны он может поставлять горючее российским военным группировкам, воюющим против Украины, в том числе на фронте и в оккупированном Крыму.
Поражение установок первичной переработки нефти и комплекса производства бензинов может повлиять на объем топлива, доступного для российской военной техники, а также на доходы от нефтепереработки.
Напомним, 16 ноября украинские беспилотники атаковали российский Азов в Ростовской области. После удара на нефтебазе вспыхнул пожар, а губернатор региона Юрий Слюсарь сообщил о возгорании на четырех производственных объектах.
Позже Силы обороны заявилио поражении в Азове двух нефтебаз - "Транзит-Экспресс" и "Азовской", которые использовались для поставок нефтепродуктов, в том числе на временно оккупированные территории Украины.