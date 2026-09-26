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Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї

10:42 26.09.2026 Сб
1 хв
aimg Марія Науменко
Фото: український військовий з безпілотником "Лелека" (Getty Images)

У Краснодарському краї РФ в ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу.

Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

"У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю РФ уражено нафтопереробний завод "Ильский НПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про Ільський НПЗ

Ільський НПЗ має загальну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє нафтову сировину, а також виробляє й відвантажує нафтопродукти.

За даними Генштабу, продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

У Генеральному штабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії.

Там також наголосили, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо, Ільський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю українських дронів. Зокрема, у серпні по підприємству завдали удару, після чого там спалахнула пожежа. Тоді ж під атакою опинився і Сизранський НПЗ.

Ще один удар по Ільському НПЗ стався в ніч проти 10 липня. Загалом підприємство вже неодноразово атакували протягом останніх місяців.

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