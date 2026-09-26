Сили оборони уразили Ільський НПЗ у Краснодарському краї

У Краснодарському краї РФ в ніч проти 26 вересня Сили оборони України уразили Ільський НПЗ. Після удару на території підприємства зафіксували пожежу.
Про повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
"У ніч на 26 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України в Ільському Краснодарського краю РФ уражено нафтопереробний завод "Ильский НПЗ", на території підприємства зафіксовано пожежу", - йдеться в повідомленні.
Ільський НПЗ має загальну потужність переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік. Підприємство приймає, зберігає та переробляє нафтову сировину, а також виробляє й відвантажує нафтопродукти.
За даними Генштабу, продукція заводу використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.
У Генеральному штабі зазначили, що ураження таких об'єктів спрямоване на зниження військово-економічного потенціалу Росії.
Там також наголосили, що Україна реалізує своє право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту ООН.
Нагадаємо, Ільський НПЗ уже неодноразово ставав ціллю українських дронів. Зокрема, у серпні по підприємству завдали удару, після чого там спалахнула пожежа. Тоді ж під атакою опинився і Сизранський НПЗ.
Ще один удар по Ільському НПЗ стався в ніч проти 10 липня. Загалом підприємство вже неодноразово атакували протягом останніх місяців.