Силы обороны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае

"В ночь на 26 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины в Ильском Краснодарского края РФ поражен нефтеперерабатывающий завод "Ильский НПЗ", на территории предприятия зафиксирован пожар", - говорится в сообщении.

Что известно об Ильском НПЗ

Ильский НПЗ имеет общую мощность переработки около 6,6 млн. тонн нефти в год. Предприятие принимает, хранит и перерабатывает нефтяное сырье, производит и отгружает нефтепродукты.

По данным Генштаба, продукция завода используется в частности для обеспечения потребностей российских вооруженных сил.

В Генеральном штабе отметили, что поражение таких объектов направлено на понижение военно-экономического потенциала России.

Там также подчеркнули, что Украина реализует свое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.