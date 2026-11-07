Сили оборони уразили дві дороговартісні установки "Іскандерів" та "Панцир-С1" на Брянщині

Згідно з повідомленням, у Брянській області Росії українські військові уразили дві пускові установки ОТРК "Іскандер". Наразі ступінь пошкоджень уточнюється.

Ці комплекси російська армія використовує для завдання ракетних ударів по Україні. Зокрема, вони здатні запускати балістичні ракети, якими противник атакує українські міста. Тож ураження пускових установок може обмежити можливості РФ на цьому напрямку.

Крім того, на Брянщині українські військові дістали зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1". Він призначений для захисту військових та інших об'єктів від повітряних атак.

Які ще об'єкти росіян опинилися під ударом

Українські військові атакували й об'єкти російської армії на тимчасово окупованих територіях.

Так, у Луганській області Сили оборони уразили склади матеріально-технічних засобів противника. Вони розташовані поблизу Сокологірська та Заайдарівки.

Ще однією ціллю стало місце зосередження російських операторів безпілотників. Його українські військові атакували в районі Новобогданівки Запорізької області.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", - підсумували у Генштабі.