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Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб

Луганск, Пятница 25 октября 2024 11:50
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Силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области, - Генштаб Фото: силы обороны поразили "Бук-М3" и уничтожили "Бук-М2" в Луганской области (mil in ua)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины поразили ЗРК "Бук-М3". Кроме того, ВСУ уничтожили ЗРК "Бук-М2" оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Так, в ночь на 25 октября подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, в рамках выполнения задач по выявлению и ликвидации средств противовоздушной обороны противника, поразили зенитный ракетный комплекс "Бук-М3" и уничтожили радиолокационную станцию ​​подсветки целей и наведение ракет (РПН) 9С36 ЗРК "Бук-М2" врага.

"Цели находились на временно оккупированной территории Луганской области в нескольких десятках километров от линии боевого столкновения", - отметили в Генштабе.

Военные констатируют - работа продолжается, потому что ослабление противовоздушной обороны РФ делает уязвимыми для украинских ударов другие важные объекты противника как на фронте, так и в глубоком тылу.

Потери РФ в Украине

За последние сутки с 24 на 25 октября потери россиян на фронте составляют 1630 военных, средство ПВО и более 70 беспилотников.

Отметим, что на днях украинские военные уничтожили ЗРК "Бук-М3" российских оккупантов. Комплекс находился в около 60 километрах от линии боевого столкновения. В зависимости от модификации его стоимость может составлять от 40 до 50 млн долларов.

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