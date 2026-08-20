Сили оборони уразили аеродром "Ахтубінськ" у РФ, пошкоджено рідкісний Су-34

Сили оборони України вдарили по російському військовому аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області. Унаслідок атаки було пошкоджено рідкісний бомбардувальник Су-34.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".
Атаку було здійснено в ніч на 20 серпня в проміжку між 00:30 та 01:00 поблизу однойменного населеного пункту. На оприлюднених супутникових знімках зафіксовано щонайменше дві точки влучання на території військового летовища.
Унаслідок удару ушкодження отримав російський фронтовий бомбардувальник Су-34, біля якого на кадрах помітно розлив пального.
Після обстрілу росіяни оперативно перемістили решту авіаційної техніки по території аеродрому або евакуювали її на інші бази.
Аналіз камуфляжу ушкодженого борту вказує на те, що це може бути експортна версія Су-34Э. Водночас імовірніше йдеться про літаючу лабораторію на базі Су-34 або ж про борт із спеціальним ґрунтовим покриттям, яке наносять на нові літаки перед фарбуванням.
Спеціальні літаючі лабораторії окупанти використовують для випробування нових бортових систем, авіаційного озброєння та обладнання радіоелектронної боротьби в реальних умовах польоту.
Су-34 - фронтовий бомбардувальник, який може застосовувати КАБи та ФАБи різних калібрів, запускати ракети класу "повітря - поверхня" (Х-59/69, Х-31/35У), а також використовувати підвісні контейнери для розвідки та радіоелектронної боротьби.
Нагадаємо, в ніч на сьогодні оператори ГУР спільно із Силами оборони уразили кілька важливих військових об'єктів у Росії. Зокрема, два аеродроми, з яких запускали ударні дрони по Україні.
Нещодавно "далекобійні санкції" досягли аеродрому "Саваслейка", де базуються носії російських ракет, що б’ють по українських містах і селах. Це близько 700 кілометрів від України.