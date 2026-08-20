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Аеродроми з дронами, РЛС і нафтотермінал: ГУР відзвітувало про удари вглиб РФ

14:43 20.08.2026 Чт
2 хв
На морському нафтотерміналі, що живить армію РФ, спалахнула масштабна пожежа
aimg Валерія Абабіна
Аеродроми з дронами, РЛС і нафтотермінал: ГУР відзвітувало про удари вглиб РФ Фото: нафтогазовий термінал «Таманьнафтогаз» (росЗМІ)
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У ніч на 20 серпня оператори ГУР спільно із Силами оборони уразили кілька важливих військових об'єктів у Росії, зокрема два аеродроми, з яких запускали ударні дрони по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України.

Удари по аеродромах

У ніч на 20 серпня в межах чергової deepstrike-операції оператори ГУР уразили місця зберігання й запуску ворожих дронів на двох аеродромам. У тимчасово окупованому Донецьку та в місті Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Саме звідти, за даними розвідки, росіяни постійно запускали ударні дрони по цивільних об'єктах в Україні. Унаслідок ураження пошкоджено наземні елементи комплексів і пускові установки безпілотників, у місцях влучань спалахнули пожежі.

Знищені РЛС

Крім того, під час атаки на Приморсько-Ахтарськ оператори вистежили й уразили в районі летовища дві високовартісні ворожі радіолокаційні станції - 55Ж6У "Небо-У" та 55Ж6УМ "Ніобій".

Удар по нафтотерміналу

Цієї ж ночі майстри ГУР спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони уразили морський термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї, який живить російську окупаційну армію.

Там пошкоджено резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів, що спричинило масштабну пожежу на території об'єкта.

Нагадаємо, Сили оборони системно нарощують далекобійні удари по військових і паливних об'єктах углиб Росії. Лише за перше півріччя 2026 року засобами Deep Strike уражено 697 цілей у РФ і виведено з ладу рекордні 43% потужностей російських НПЗ.

Удари фактично паралізували роботу низки російських чорноморських портів, через які РФ вивозить нафту й зерно.

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НПЗ ГУР Збройні сили України Атака дронів
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