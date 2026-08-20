Аеродроми з дронами, РЛС і нафтотермінал: ГУР відзвітувало про удари вглиб РФ

У ніч на 20 серпня оператори ГУР спільно із Силами оборони уразили кілька важливих військових об'єктів у Росії, зокрема два аеродроми, з яких запускали ударні дрони по Україні.

Удари по аеродромах

У ніч на 20 серпня в межах чергової deepstrike-операції оператори ГУР уразили місця зберігання й запуску ворожих дронів на двох аеродромам. У тимчасово окупованому Донецьку та в місті Приморсько-Ахтарськ у Росії.

Саме звідти, за даними розвідки, росіяни постійно запускали ударні дрони по цивільних об'єктах в Україні. Унаслідок ураження пошкоджено наземні елементи комплексів і пускові установки безпілотників, у місцях влучань спалахнули пожежі.

Знищені РЛС

Крім того, під час атаки на Приморсько-Ахтарськ оператори вистежили й уразили в районі летовища дві високовартісні ворожі радіолокаційні станції - 55Ж6У "Небо-У" та 55Ж6УМ "Ніобій".

Удар по нафтотерміналу

Цієї ж ночі майстри ГУР спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони уразили морський термінал "Таманьнафтогаз" у Краснодарському краї, який живить російську окупаційну армію.

Там пошкоджено резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів, що спричинило масштабну пожежу на території об'єкта.