Силы обороны поразили аэродром "Ахтубинск" в РФ, поврежден редкий Су-34

Силы обороны Украины ударили по российскому военному аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области. В результате атаки был поврежден редкий бомбардировщик Су-34.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".
Атака была совершена в ночь на 20 августа в промежутке между 00:30 и 01:00 вблизи одноименного населенного пункта. На обнародованных спутниковых снимках зафиксировано по меньшей мере две точки попадания на территории военного аэродрома.
В результате удара повреждения получил российский фронтовой бомбардировщик Су-34, возле которого на кадрах заметен разлив горючего.
После обстрела россияне оперативно переместили остальную авиационную технику по территории аэродрома или эвакуировали ее на другие базы.
Анализ камуфляжа поврежденного борта показывает, что это может быть экспортная версия Су-34Э. В то же время, скорее всего, речь идет о летающей лаборатории на базе Су-34 или о борте со специальным грунтовым покрытием, которое наносят на новые самолеты перед покраской.
Специальные летающие лаборатории оккупанты используют для испытания новых бортовых систем, авиационного вооружения и оборудования радиоэлектронной борьбы в реальных условиях полета.
Су-34 - фронтовый бомбардировщик, который может применять КАБ и ФАБ различных калибров, запускать ракеты класса "воздух - поверхность" (Х-59/69, Х-31/35У), а также использовать подвесные контейнеры для разведки и радиоэлектронной борьбы.
Напомним, в ночь на сегодня операторы ГУР совместно с Силами обороны поразили несколько важных военных объектов в России. В частности, два аэродрома, с которых запускали ударные дроны по Украине.
Недавно "дальнобойные санкции" достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, бьющих по украинским городам и селам. Это около 700 км от Украины.