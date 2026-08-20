Сили оборони уразили аеродром "Ахтубінськ" у РФ, пошкоджено рідкісний Су-34

Сили оборони України вдарили по російському військовому аеродрому "Ахтубінськ" в Астраханській області. Унаслідок атаки було пошкоджено рідкісний бомбардувальник Су-34.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал " Абсолютно надійне джерело ".

Атаку було здійснено в ніч на 20 серпня в проміжку між 00:30 та 01:00 поблизу однойменного населеного пункту. На оприлюднених супутникових знімках зафіксовано щонайменше дві точки влучання на території військового летовища.

Унаслідок удару ушкодження отримав російський фронтовий бомбардувальник Су-34, біля якого на кадрах помітно розлив пального.

Після обстрілу росіяни оперативно перемістили решту авіаційної техніки по території аеродрому або евакуювали її на інші бази.

Фото: знімок ураженого аеродрому "Ахтубінськ" ("Абсолютно надійне джерело")

Що відомо про пошкоджений Су-34

Аналіз камуфляжу ушкодженого борту вказує на те, що це може бути експортна версія Су-34Э. Водночас імовірніше йдеться про літаючу лабораторію на базі Су-34 або ж про борт із спеціальним ґрунтовим покриттям, яке наносять на нові літаки перед фарбуванням.

Спеціальні літаючі лабораторії окупанти використовують для випробування нових бортових систем, авіаційного озброєння та обладнання радіоелектронної боротьби в реальних умовах польоту.

Су-34 - фронтовий бомбардувальник, який може застосовувати КАБи та ФАБи різних калібрів, запускати ракети класу "повітря - поверхня" (Х-59/69, Х-31/35У), а також використовувати підвісні контейнери для розвідки та радіоелектронної боротьби.