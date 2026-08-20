Силы обороны поразили аэродром "Ахтубинск" в РФ, поврежден редкий Су-34

Силы обороны Украины ударили по российскому военному аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области. В результате атаки был поврежден редкий бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Абсолютно надійне джерело ".

Атака была совершена в ночь на 20 августа в промежутке между 00:30 и 01:00 вблизи одноименного населенного пункта. На обнародованных спутниковых снимках зафиксировано по меньшей мере две точки попадания на территории военного аэродрома.

В результате удара повреждения получил российский фронтовой бомбардировщик Су-34, возле которого на кадрах заметен разлив горючего.

После обстрела россияне оперативно переместили остальную авиационную технику по территории аэродрома или эвакуировали ее на другие базы.

Фото: снимок пораженного аэродрома "Ахтубинск" ("Абсолютно надійне джерело")

Что известно о поврежденном Су-34

Анализ камуфляжа поврежденного борта показывает, что это может быть экспортная версия Су-34Э. В то же время, скорее всего, речь идет о летающей лаборатории на базе Су-34 или о борте со специальным грунтовым покрытием, которое наносят на новые самолеты перед покраской.

Специальные летающие лаборатории оккупанты используют для испытания новых бортовых систем, авиационного вооружения и оборудования радиоэлектронной борьбы в реальных условиях полета.

Су-34 - фронтовый бомбардировщик, который может применять КАБ и ФАБ различных калибров, запускать ракеты класса "воздух - поверхность" (Х-59/69, Х-31/35У), а также использовать подвесные контейнеры для разведки и радиоэлектронной борьбы.