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Силы обороны поразили аэродром "Ахтубинск" в РФ, поврежден редкий Су-34

22:49 20.08.2026 Чт
2 мин
После удара россияне переместили остальную авиатехнику на другие базы
aimg Валерий Ульяненко
Силы обороны поразили аэродром "Ахтубинск" в РФ, поврежден редкий Су-34 Фото: бомбардировщик Су-34 (Getty Images)
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Силы обороны Украины ударили по российскому военному аэродрому "Ахтубинск" в Астраханской области. В результате атаки был поврежден редкий бомбардировщик Су-34.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Абсолютно надійне джерело".

Атака была совершена в ночь на 20 августа в промежутке между 00:30 и 01:00 вблизи одноименного населенного пункта. На обнародованных спутниковых снимках зафиксировано по меньшей мере две точки попадания на территории военного аэродрома.

В результате удара повреждения получил российский фронтовой бомбардировщик Су-34, возле которого на кадрах заметен разлив горючего.

После обстрела россияне оперативно переместили остальную авиационную технику по территории аэродрома или эвакуировали ее на другие базы.

Силы обороны поразили аэродром &quot;Ахтубинск&quot; в РФ, поврежден редкий Су-34Фото: снимок пораженного аэродрома "Ахтубинск" ("Абсолютно надійне джерело")

Что известно о поврежденном Су-34

Анализ камуфляжа поврежденного борта показывает, что это может быть экспортная версия Су-34Э. В то же время, скорее всего, речь идет о летающей лаборатории на базе Су-34 или о борте со специальным грунтовым покрытием, которое наносят на новые самолеты перед покраской.

Специальные летающие лаборатории оккупанты используют для испытания новых бортовых систем, авиационного вооружения и оборудования радиоэлектронной борьбы в реальных условиях полета.

Су-34 - фронтовый бомбардировщик, который может применять КАБ и ФАБ различных калибров, запускать ракеты класса "воздух - поверхность" (Х-59/69, Х-31/35У), а также использовать подвесные контейнеры для разведки и радиоэлектронной борьбы.

Напомним, в ночь на сегодня операторы ГУР совместно с Силами обороны поразили несколько важных военных объектов в России. В частности, два аэродрома, с которых запускали ударные дроны по Украине.

Недавно "дальнобойные санкции" достигли аэродрома "Саваслейка", где базируются носители российских ракет, бьющих по украинским городам и селам. Это около 700 км от Украины.

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