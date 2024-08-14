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Сили оборони України знищили ворожий Су-34 на території Курської області, - Генштаб

Фото: СО України збили Су-34 в Курській області (ілюстративне фото GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

Сили оборони України знищили ворожий Су-34 на території Курської області. Це сталось вночі під час бойового завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", повідомляють у Генштабі.

Що відомо про Су-24

Су-34 - радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей.

Технічні характеристики:

  • Максимальна швидкість на великій висоті: 1900 км/год (1,8 Маха);
  • Максимальна швидкість біля землі: 1400 км/год;
  • Дальність польоту: 4000 км;
  • Бойовий радіус: 1100 км.

Падіння Су-34

Нагадаємо, 11 червня російський винищувач-бомбардувальник Су-34 зазнав авіакатастрофи на території Північної Осетії.

Інцидент стався в гористій місцевості в районі села Гірський Дзуарікау. У відомстві країни-агресора причиною авіатрощі попередньо називали "технічну несправність".

Як повідомлялось раніше, у період з 17 лютого до 2 березня українські сили оборони змогли збити низку російських літаків. Зокрема, також було знищено 2 ворожих Су-34.

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