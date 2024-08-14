Сили оборони України знищили ворожий Су-34 на території Курської області, - Генштаб

Як зазначається у повідомленні, сьогодні вночі на території Курської області (рф), під час виконання бойового завдання, силами і засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України було знищено російський винищувач-бомбардувальник Су-34.

"Робота з ліквідації окупантів, їхньої техніки та озброєння триває невпинно", повідомляють у Генштабі.

Що відомо про Су-24

Су-34 - радянський/російський всепогодний, двомісний винищувач-бомбардувальник, сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей.

Технічні характеристики: