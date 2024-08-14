Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34 на территории Курской области, - Генштаб

Силы обороны Украины уничтожили вражеский Су-34 на территории Курской области. Это произошло ночью во время боевой задачи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Как отмечается в сообщении, сегодня ночью на территории Курской области (РФ), во время выполнения боевого задания, силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВС Украины был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34.
"Работа по ликвидации оккупантов, их техники и вооружения продолжается неустанно", сообщают в Генштабе.
Су-34 - советский/российский всепогодный двухместный истребитель-бомбардировщик, сконструированный для осуществления точных ракетно-бомбовых ударов по наземным целям в оперативной и тактической глубине, а также для поражения воздушных целей.
Технические характеристики:
Напомним, 11 июня российский истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел авиакатастрофу на территории Северной Осетии.
Инцидент произошел в гористой местности в районе села Горный Дзуарикау. В ведомстве страны-агрессора причиной авиатрощи предварительно называли "техническую неисправность".
Как сообщалось ранее, в период с 17 февраля по 2 марта украинские силы обороны смогли сбить ряд российских самолетов. В частности, также были уничтожены 2 вражеских Су-34.
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