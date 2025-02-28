Сили оборони України знищили склад термобаричних боєприпасів окупантів у районі Селидового

Сили оборони України знищили склад зберігання термобаричних боєприпасів російських загарбників. Це сталось у ніч на 28 лютого на тимчасово окупованій території Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За даними Генштабу, російський склад розташовувався у районі Селідового.
"Окрім того, завдано ураження по ще трьох важливих об'єктах російських окупантів. Зокрема, Ільському нафтопереробному заводу (Краснодарський край РФ), який задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії", - сказано у повідомленні.
Наразі результати ураження уточнюються.
Селидове - місто в Україні, адміністративний центр Селидівської міської громади Покровського району Донецької області. Детально про місто - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термобаричні боєприпаси - це вид вибухової зброї, яка використовує кисень із навколишнього середовища для створення потужного вибуху з високою температурою. Вони складаються з паливно-повітряної суміші, яка після розпилення в повітрі запалюється, створюючи потужну вибухову хвилю з довготривалим тепловим впливом.
Такі боєприпаси мають значно вищу руйнівну силу, ніж звичайні осколково-фугасні снаряди, і здатні уражати противника навіть у добре укріплених укриттях.
Вони створюють вакуумний ефект, що може призвести до розриву легенів та внутрішніх органів у людей, які знаходяться в зоні ураження. Крім того, висока температура вибуху здатна спричинити масштабні пожежі та знищити будівлі, техніку й інші укриття. Саме через свою жорстокість і нещадність до цивільного населення термобарична зброя викликає серйозні занепокоєння міжнародної спільноти.
Згідно з даними Генштабу, від початку повномасштабної війни ворог втрати більше 874 тисяч одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати росіян склали 1060 окупантів.
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