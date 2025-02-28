Силы обороны Украины уничтожили склад термобарических боеприпасов оккупантов в районе Селидово

По данным Генштаба, российский склад располагался в районе Селидово.

"Кроме того, нанесены поражения по еще трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - сказано в сообщении.

Сейчас результаты поражения уточняются.

Селидово - город в Украине, административный центр Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области. Подробно о городе - читайте в материале РБК-Украина.

Термобарические боеприпасы - это вид взрывного оружия, которое использует кислород из окружающей среды для создания мощного взрыва с высокой температурой. Они состоят из топливно-воздушной смеси, которая после распыления в воздухе воспламеняется, создавая мощную взрывную волну с долговременным тепловым воздействием.

Такие боеприпасы имеют значительно более высокую разрушительную силу, чем обычные осколочно-фугасные снаряды, и способны поражать противника даже в хорошо укрепленных укрытиях.

Они создают вакуумный эффект, что может привести к разрыву легких и внутренних органов у людей, находящихся в зоне поражения. Кроме того, высокая температура взрыва способна вызвать масштабные пожары и уничтожить здания, технику и другие укрытия. Именно из-за своей жестокости и беспощадности к гражданскому населению термобарическое оружие вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества.