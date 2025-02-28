Силы обороны Украины уничтожили склад термобарических боеприпасов оккупантов в районе Селидово

Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков. Это произошло в ночь на 28 февраля на временно оккупированной территории Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По данным Генштаба, российский склад располагался в районе Селидово.
"Кроме того, нанесены поражения по еще трем важным объектам российских оккупантов. В частности, Ильскому нефтеперерабатывающему заводу (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии", - сказано в сообщении.
Сейчас результаты поражения уточняются.
Селидово - город в Украине, административный центр Селидовской городской громады Покровского района Донецкой области. Подробно о городе - читайте в материале РБК-Украина.
Термобарические боеприпасы - это вид взрывного оружия, которое использует кислород из окружающей среды для создания мощного взрыва с высокой температурой. Они состоят из топливно-воздушной смеси, которая после распыления в воздухе воспламеняется, создавая мощную взрывную волну с долговременным тепловым воздействием.
Такие боеприпасы имеют значительно более высокую разрушительную силу, чем обычные осколочно-фугасные снаряды, и способны поражать противника даже в хорошо укрепленных укрытиях.
Они создают вакуумный эффект, что может привести к разрыву легких и внутренних органов у людей, находящихся в зоне поражения. Кроме того, высокая температура взрыва способна вызвать масштабные пожары и уничтожить здания, технику и другие укрытия. Именно из-за своей жестокости и беспощадности к гражданскому населению термобарическое оружие вызывает серьезную обеспокоенность международного сообщества.
Согласно данным Генштаба, с начала полномасштабной войны враг потери более 874 тысяч единиц живой силы. Только за минувшие сутки потери россиян составили 1060 оккупантов.
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