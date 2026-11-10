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Сили оборони України вдруге вдарили по заводу з ремонту А-50

16:06 10.11.2026 Вт
2 хв
aimg Олена Бджола
Сили оборони України вдруге вдарили по заводу з ремонту А-50 Фото: 123-й авіаремонтний завод у Старій Руссі (росЗМІ)
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Україна знову ударила по військовому заводу у Новгородській області РФ, де ремонтують "літаючі радари" А-50.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ у Telegram.

Що таке А-50

Військові нагадали, яку роботу у війні проти України виконують російські А-50.

"Щоб російський літак скинув бомбу, а ракета знайшла ціль, противник має координувати ці дії - проводити розвідку цілей, знаходити та супроводжувати літаки та крилаті ракети на відстанях сотень кілометрів. Цю роботу, зокрема виконують А-50, "літаючі радари" РФ", - йдеться у дописі.

За оцінками Генштабу, одни такий літак коштує близько 350 мільйонів доларів. У Росії у діючому стані їх залишилося лише кілька.

"Кожен борт для Росії на вагу золота. Ремонтують їх в особливому місці", - пишуть у Генштабі.

Це 123-й авіаремонтний завод, що розташований у Старій Руссі Новгородської області РФ. Підприємство має власну злітно-посадкову смугу, тож важкі літаки сідають просто на його території.

Тут ремонтують, модернізують та обслуговують військово-транспортну авіацію, якою російська армія перекидає війська та вантажі, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

Ураження авіаремонтного заводу РФ

Сили оборони у березні 2026 року вже пошкодили А-50, який стояв на заводі на обслуговуванні і, можливо, чекав на модернізацію.

У ніч на 10 листопада на території заводу пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа. Масштаби збитків уточнюються.

Раніше РБК-Україна писало, що у Новгородській області РФ пролунала серія вибухів у ніч на 9 листопада, було атаковано 123-й авіаційний ремонтний завод.

17 березня завод вже був під ударом, тоді був уражений ангар для обслуговування Іл-76 та Л-410 і також був уражений літак далекого радіолокаційного виявлення А-50.

Раніше у Великому Новгороді спалахнула масштабна пожежа на хімічному підприємстві. Перед цим повідомлялося про атаку дронів.

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