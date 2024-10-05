Сили оборони України ракетами Storm Shadow уразили три командних пункти РФ, - Генштаб

Ситуація на фронті

За 4 жовтня на фронті сталося 159 бойових зіткнень. При цьому на Куп'янському напрямку було більше атак РФ, ніж Покровському.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ провели успішну операцію під Липцями Харківської області. Тим часом на фронті фіксується наступ російських окупантів поблизу Кремінної, Торецька, Покровська, а також на захід від Донецька.

Зазначимо, британські розвідники вважають, що після захоплення Вугледару російські окупанти, ймовірно, продовжать наступ. Під загрозою можуть бути село Богоявленка та велике селище Велика Новосілка.

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