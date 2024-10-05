Силы обороны Украины ракетами Storm Shadow поразили три командных пункта РФ, - Генштаб

Ситуация на фронте

За 4 октября на фронте произошло 159 боевых столкновений. При этом на Купянском направлении было больше атак РФ, чем на Покровском.

Как отмечают в Институте изучения войны, ВСУ провели успешную операцию под Липцами Харьковской области. Между тем на фронте фиксируется продвижение российских оккупантов вблизи Кременной, Торецка, Покровска, а также на запад от Донецка.

Отметим, британские разведчики считают, что после захвата Угледара российские оккупанты, вероятно, продолжат наступление. Под угрозой могут быть село Богоявленка и крупный поселок Великая Новоселка.

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