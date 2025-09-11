ua en ru
Сили оборони України блокували просування ворога у Купʼянську, - військовий

Україна, Четвер 11 вересня 2025 10:48
Сили оборони України блокували просування ворога у Купʼянську, - військовий Фото: українські війська не дали ворогу прорватися в Купʼянську (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Підрозділи Сил оборони України заблокували ворога в місті Купʼянськ та зачистили ділянки, де окупанти змогли закріпитися.

Про це заявив командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" Юрій Федоренко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір Еспресо.

"На поточний момент наші підрозділи продовжують виконувати бойові завдання на Харківщині. Потрібно розуміти, що в місті Купʼянськ Силам оборони вдалось блокувати противника й зачистити його в тих місцях, де вони попередньо змогли інфільтруватись", - розповів Федоренко.

За його словами, на північно-західних околицях міста українські військові також взяли під вогневий контроль ті місця, де ворог наймасованіше намагається переправлятись з лівого на правий берег.

"Переправа у них виглядає, як натягнутий трос через річку, це не штатна понтонна переправа. Однак, човни та плоти дають можливість противнику виконувати задачі по доставці живої сили, хоча й з труднощами" ,- пояснив він.

Військовий зауважив, що ворог цілу ніч проводив активні штурмові дії в районі населеного пункту Мілове.

"В районі Дворічної без змін. Біля населеного пункту Мілове сьогодні всю ніч тривали важкі й жорсткі бої. Противник перейшов лінію державного кордону трохи південніше населеного пункту Мілове. Як наслідок Сили оборони України зустріли ворога з боєм, а тому противнику не вдалось проломити кордон на якусь суттєву відстань", - додав Федоренко.

Ситуація на фронті

Зауважимо, що за минулу добу на Куп’янському напрямку було зафіксовано чотири атаки окупантів. Як повідомляв Генштаб, Сили оборони відбили штурмові дії противника в районах Мирного, Куп’янська та Борівської Андріївки.

Детальніше про ситуацію по всім напрямкам фронту можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, втрати армії РФ за останню добу склали майже 900 осіб. Водночас українські захисники також знищили:

  • чотири танки,
  • дві бронемашини,
  • 22 артсистеми,
  • понад 340 дронів оперативно-тактичного рівня,
  • 27 крилатих ракет,
  • майже півсотні одиниць автомобільної техніки,
  • дві важкі вогнеметні системи окупантів.
Куп'янськ Війна Росії проти України
