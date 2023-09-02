Сили оборони на Таврійському напрямку ліквідували майже 300 росіян

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1349 вогневих завдань.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
При цьому за останню добу втрати росіян склали 289 осіб:
Крім того, українські військові знищили 32 одиниці військової техніки російських загарбників. Зокрема,
Також Сили оборони знищили пʼять складів боєприпасів росіян.
Ситуація на фронті
За даними Генштабу, українські військові продовжують наступ на двох напрямках - Мелітопольському та Бахмутському. При цьому захисники відбивають атаки ворога на сході України.
Представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі 1 вересня заявив, що українські війська за останні дні домоглися помітного прогресу на південному напрямку.
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