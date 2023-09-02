Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали около 300 россиян

При этом за последние сутки потери россиян составили 289 человек:

безвозвратные - 77,

раненые - 208,

плен - 4.

Кроме того, украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники российских захватчиков. В частности,

четыре танка,

десять ББМ,

семь артиллерийских систем и минометов,

одно ПВО,

один БПЛА,

восемь единиц автомобильной техники,

одну единицу специальной техники.

Также Силы обороны уничтожили пять складов боеприпасов россиян.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.

Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 сентября заявил, что украинские войска за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.