Силы обороны на Таврическом направлении ликвидировали около 300 россиян

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1349 огневых задач.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .
При этом за последние сутки потери россиян составили 289 человек:
Кроме того, украинские военные уничтожили 32 единицы военной техники российских захватчиков. В частности,
Также Силы обороны уничтожили пять складов боеприпасов россиян.
Ситуация на фронте
По данным Генштаба, украинские военные продолжают наступление на двух направлениях - Мелитопольском и Бахмутском. При этом защитники отбивают атаки противника на востоке Украины.
Представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 1 сентября заявил, что украинские войска за последние дни добились заметного прогресса на южном направлении.
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