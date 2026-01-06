Сили оборони стримали понад 30 атак РФ на Гуляйпільському напрямку, - Генштаб

Ворожі обстріли

Впродовж дня противник завдав трьох ракетних та 24 авіаційних ударів, застосував 10 ракет та скинув 79 керованих авіабомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 3083 дрони-камікадзе та здійснили 3038 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог завдав двох авіаційних ударів, скинув сім авіабомб, здійснив 63 обстріли, зокрема два — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили чотири атаки ворога в районах Вовчанська, Приліпки та в бік Кутьківки.

На Куп’янському напрямку від початку доби ворог двічі намагався йти вперед в бік Курилівки та Куп’янська, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники дев’ять разів атакували позиції українців поблизу Надії, Зарічного та у напрямках населених пунктів Дробишеве, Ставки й Лиман.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили дві атаки противника поблизу Закітного.

На Краматорському напрямку противник наступальних дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку росіяни 20 разів атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Русин Яр та у бік Степанівки, Іванопілля, Костянтинівки, Берестка й Софіївки.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 38 разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Червоний Лиман, Сухецьке, Затишок, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік населених пунктів Гришине, Іванівка. У деяких локаціях бойові зіткнення тривають дотепер.

"Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 142 окупанта, із них 98 -- безповоротно. Також знищено 31 безпілотний літальний апарат, 3 мотоцикли, два термінали супутникового зв’язку, шість одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, один пункт управління БпЛА, три укриття особового складу. Крім того, українські воїни уразили дві бойові машини піхоти, одну артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, три одиниці автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки, 12 укриттів особового складу", - йдеться у повідомленні.

На Олександрівському напрямку ворог 14 разів атакував у районах населених пунктів Вишневе, Злагода, Січневе, Олександроград, Соснівка та у напрямку Іванівки. Одне боєзіткнення досі триває.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили зупинили 34 атаки росіян у районах Успенівки, Солодкого, Гуляйполя та у бік Добропілля, Варварівки, Зеленого й Прилук. Ще сім боєзіткнень тривають. Під авіаударами ворога опинилися населені пункти Залізничне, Різдвянка, Тернувате, Воздвижівка.

Сили оборони відбили дві ворожі спроби наступу на Оріхівському напрямку в районі Плавнів та у напрямку Приморського. Авіаудару зазнало Таврійське.

На Придніпровському напрямку ворог двічі невдало атакував позиції наших захисників.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.