Сили оборони стали більше знищувати окупантів та танків, - Міноборони

У відомстві орієнтуються на дані ситуаційного центру минулого тижня, а саме з 6 по 12 травня. Йдеться про наступні показники:

особовий склад - 8 730;

танки - 105;

бойові броньовані машини - 204;

артилерійські установки - 237;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 253.

Фото: Інфографіка (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

У Міноборони навели статистику, згідно з якою стає ясно, що Сили оборони стали більше знищувати російських дронів, танків, бойових броньованих машин та особового складу. Спад зі знищення був зафіксований лише в артустановках.