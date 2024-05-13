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Силы обороны стали больше уничтожать оккупантов и танков, - Минобороны

Архивное фото: ВСУ стали больше уничтожать оккупантов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские воины за последнюю неделю уничтожили российских дронов, танков и боевых машин больше, чем за аналогичный период раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

В ведомстве ориентируются на данные ситуационного центра на прошлой неделе, а именно с 6 по 12 мая. Речь идет о следующих показателях:

  • личный состав - 8 730;
  • танки - 105;
  • боевые бронированные машины - 204;
  • артиллерийские установки - 237;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 253.

Фото: Инфографика (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Минобороны привели статистику, согласно которой становится ясно, что Силы обороны стали больше уничтожать российских дронов, танков, боевых бронированных машин и личного состава. Спад по уничтожению был зафиксирован лишь в артустановках.

Потери оккупантов

Стоит отметить, что россияне несут значительные потери с начала вторжения, как в личном составе, так и в технике. Эту информацию подтверждали и западные разведки.

Генштаб ВСУ сообщал, что общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения увеличились до около 484 030 солдат.

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