Силы обороны стали больше уничтожать оккупантов и танков, - Минобороны

В ведомстве ориентируются на данные ситуационного центра на прошлой неделе, а именно с 6 по 12 мая. Речь идет о следующих показателях:

личный состав - 8 730;

танки - 105;

боевые бронированные машины - 204;

артиллерийские установки - 237;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 253.

Фото: Инфографика (facebook.com/MinistryofDefence.UA)

В Минобороны привели статистику, согласно которой становится ясно, что Силы обороны стали больше уничтожать российских дронов, танков, боевых бронированных машин и личного состава. Спад по уничтожению был зафиксирован лишь в артустановках.