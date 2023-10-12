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Сили оборони розповіли про втрати оккупантів на півдні України

Фото: Сили оборони півдня України продовжують завдавати втрат військам РФ (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

На півдні України військові ЗСУ продовжують завдавати російським окупантам втрат у живій силі та техніці. Минулої доби на цьому відрізку фронту бійці ЗСУ ліквідували понад 30 ворожих солдатів, а також 9 одиниць техніки, включаючи БПЛА та артустановки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як повідомили військові, наші захисники на південному фронті продовжують виконання вогневих завдань.

За минулу добу ворогові завдано таких втрат:

  • 33 окупанти;
  • 1 самохідний міномет "Тюльпан";
  • 3 гармати;
  • 1 дрон-камікадзе невизначеного типу;
  • 4 одиниці автомобільної техніки.

Крім того, військові ЗСУ знищили ще один польовий пункт боєпостачання російських загарбників.

Втрати росармії в Україні

Як свідчать дані Генерального штабу ЗСУ станом на сьогоднішній ранок, 12 жовтня, втрати російських окупантів у повномасштабній війні проти України за добу склали ще 990 солдатів, а загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 284 890 військових.

Також Сили оборони України за добу знищили 118 одиниць танків, ББМ та артсистем.

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Війна Росії проти України