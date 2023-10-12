Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины

Как проинформировали военные, наши защитники на южном фронте продолжают выполнение огневых задач.

За минувшие сутки врагу нанесены такие потери:

33 оккупанта;

1 самоходный миномет "Тюльпан";

3 пушки;

1 дрон-камикадзе необозначенного типа;

4 единицы автомобильной техники.

Кроме того, военные ВСУ уничтожили еще один полевой пункт боеснабжения российских захватчиков.

Потери росармии в Украине

Как свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на сегодняшнее утро, 12 октября, потери российских оккупантов в полномасштабной войне против Украины за сутки составили еще 990 солдат, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 284 890 военных.

Также Силы обороны Украины в сутки уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем.