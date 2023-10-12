Силы обороны рассказали о потерях оккупантов на юге Украины

На юге Украины военные ВСУ продолжают наносить российским оккупантам потери в живой силе и технике. За прошедшие сутки на этом отрезке фронта бойцы ВСУ ликвидировали более 30 вражеских солдат, а также 9 единиц техники, включая БПЛА и артустановки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Сил обороны юга Украины.
Как проинформировали военные, наши защитники на южном фронте продолжают выполнение огневых задач.
За минувшие сутки врагу нанесены такие потери:
Кроме того, военные ВСУ уничтожили еще один полевой пункт боеснабжения российских захватчиков.
Как свидетельствуют данные Генерального штаба ВСУ по состоянию на сегодняшнее утро, 12 октября, потери российских оккупантов в полномасштабной войне против Украины за сутки составили еще 990 солдат, а общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 284 890 военных.
Также Силы обороны Украины в сутки уничтожили 118 единиц танков, ББМ и артсистем.
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