Сили оборони рознесли два склади РФ на окупованих територіях

Сили оборони України завдали успішних ударів по позиціях противника 5-го та в ніч на 6 листопада. Внаслідок дій українських захисників було знищено наступні об'єкти армії РФ:

склад боєприпасів - у районі Мелітополя (Запорізька область);

склад боєприпасів - у районі Хліборобного (Запорізька область);

пункт управління дронами окупантів - у районі Часового Яру (Донецька область);

склад пально-мастильних матеріалів (ПММ) - у районі Луганського (Донецька область).

Українські захисники наголосили, що систематичне знищення складів із боєприпасами та ПММ суттєво зменшує вогневі можливості російських окупаційних військ.

Крім того, втрата таких об'єктів значно ускладнює логістику та поточне забезпечення підрозділів РФ на фронті.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - підкреслили у Генштабі ЗСУ.