Силы обороны разнесли два склада РФ на оккупированных территориях

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по позициям противника 5-го и в ночь на 6 ноября. В результате действий украинских защитников были уничтожены следующие объекты армии РФ:

склад боеприпасов - в районе Мелитополя (Запорожская область);

склад боеприпасов - в районе Хлеборобного (Запорожская область);

пункт управления дронами оккупантов - в районе Временного Яра (Донецкая область);

склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) - в районе Луганского (Донецкая область).

Украинские защитники подчеркнули, что систематическое уничтожение складов с боеприпасами и ГСМ существенно уменьшает огневые возможности российских оккупационных войск.

Кроме того, потеря таких объектов значительно усложняет логистику и текущее обеспечение подразделений РФ на фронте.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.