ЗСУ вгатили одразу по кількох складах РФ на окупованих територіях
Протягом минулої доби та вночі 5 листопада Сили оборони України завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ.
За словами українських воїнів, цього разу вдалося успішно уразити базу зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників, склад дронів, а також ворожу мобільну вогневу група та ремонтні підрозділи РФ.
Генштаб ЗСУ уже оприлюднив весь список атакованих цілей. Так, йдеться про:
- місце зберігання, підготовки та запуску ударних БпЛА російської армії поблизу Гвардійського в окупованому Криму;
- мобільну вогневу групу противника в районі Донцівки Луганської області;
- склад безпілотників російських військ поблизу Мелітополя Запорізької області;
- склад боєприпасів окупантів у районі Новоазовська Донецької області;
- склад матеріально-технічного забезпечення противника поблизу Прогресу Донецької області;
- ремонтно-відновлювальні підрозділи російської армії в районах Талаківки Донецької області та Нижньої Дуванки Луганської області.
Чому це важливо
У Генштабі ЗСУ пояснюють, що саме з позицій у Криму російські війська запускають ударні безпілотники для атак на українські міста та цивільну інфраструктуру.
За словами захисників, знищення таких об'єктів і складів із дронами може знизити інтенсивність повітряних атак противника.
Раніше РБК-Україна розповідало, що Сили оборони зірвали одразу кілька наступальних операцій армії РФ на різних напрямках фронту.
Також ми писали, де саме на полі бою ЗСУ змогли прорватися вперед протягом кількох останніх діб.