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Сили оборони рознесли два склади РФ на окупованих територіях

12:40 06.11.2026 Пт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Сили оборони рознесли два склади РФ на окупованих територіях Фото: оператор українського безпілотника під час бойової роботи (Getty Images)
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Сили оборони уразили два склади з боєприпасами російських окупантів у Запорізькій області. Крім того, під удар потрапив і пункт управління дронами росіян у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Сили оборони України завдали успішних ударів по позиціях противника 5-го та в ніч на 6 листопада. Внаслідок дій українських захисників було знищено наступні об'єкти армії РФ:

  • склад боєприпасів - у районі Мелітополя (Запорізька область);
  • склад боєприпасів - у районі Хліборобного (Запорізька область);
  • пункт управління дронами окупантів - у районі Часового Яру (Донецька область);
  • склад пально-мастильних матеріалів (ПММ) - у районі Луганського (Донецька область).

Українські захисники наголосили, що систематичне знищення складів із боєприпасами та ПММ суттєво зменшує вогневі можливості російських окупаційних військ.

Крім того, втрата таких об'єктів значно ускладнює логістику та поточне забезпечення підрозділів РФ на фронті.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме до повного припинення збройної агресії росії проти України", - підкреслили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, у ніч проти 6 листопада дрони атакували Афіпський НПЗ у Краснодарському краї Росії. Унаслідок удару на території підприємства виникла пожежа, а над промисловою зоною піднявся густий дим.

Також у ніч проти 5 листопада Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях.

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