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Силы обороны разнесли два склада РФ на оккупированных территориях

12:40 06.11.2026 Пт
1 мин
aimg Валерий Ульяненко
Силы обороны разнесли два склада РФ на оккупированных территориях Фото: оператор украинского беспилотника во время боевой работы (Getty Images)
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Силы обороны поразили два склада с боеприпасами российских окупантов в Запорожской области. Кроме того, под удар попал и пункт управления дронами россиян в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.

Силы обороны Украины нанесли успешные удары по позициям противника 5-го и в ночь на 6 ноября. В результате действий украинских защитников были уничтожены следующие объекты армии РФ:

  • склад боеприпасов - в районе Мелитополя (Запорожская область);
  • склад боеприпасов - в районе Хлеборобного (Запорожская область);
  • пункт управления дронами оккупантов - в районе Временного Яра (Донецкая область);
  • склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) - в районе Луганского (Донецкая область).

Украинские защитники подчеркнули, что систематическое уничтожение складов с боеприпасами и ГСМ существенно уменьшает огневые возможности российских оккупационных войск.

Кроме того, потеря таких объектов значительно усложняет логистику и текущее обеспечение подразделений РФ на фронте.

"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

Напомним, в ночь на 6 ноября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. В результате удара на территории предприятия возник пожар, а над промышленной зоной поднялся густой дым.

Также в ночь на 5 ноября Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях.

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