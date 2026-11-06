Силы обороны разнесли два склада РФ на оккупированных территориях
Силы обороны поразили два склада с боеприпасами российских окупантов в Запорожской области. Кроме того, под удар попал и пункт управления дронами россиян в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Генштаба ВСУ.
Силы обороны Украины нанесли успешные удары по позициям противника 5-го и в ночь на 6 ноября. В результате действий украинских защитников были уничтожены следующие объекты армии РФ:
- склад боеприпасов - в районе Мелитополя (Запорожская область);
- склад боеприпасов - в районе Хлеборобного (Запорожская область);
- пункт управления дронами оккупантов - в районе Временного Яра (Донецкая область);
- склад горюче-смазочных материалов (ГСМ) - в районе Луганского (Донецкая область).
Украинские защитники подчеркнули, что систематическое уничтожение складов с боеприпасами и ГСМ существенно уменьшает огневые возможности российских оккупационных войск.
Кроме того, потеря таких объектов значительно усложняет логистику и текущее обеспечение подразделений РФ на фронте.
"Работа по ключевым военным целям противника будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии России против Украины", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Напомним, в ночь на 6 ноября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. В результате удара на территории предприятия возник пожар, а над промышленной зоной поднялся густой дым.
Также в ночь на 5 ноября Силы обороны Украины поразили ряд военных объектов российской армии на временно оккупированных территориях.