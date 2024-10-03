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Сили оборони ракетами ATACAMS вразили російську РЛС "Небо-М", - Генштаб

Фото: російська радіолокаційна станція "Небо-М" (wikipedia.org)
Автор: Наталія Гурковська

Сили оборони України уразили російську радіолокаційну станцію "Небо-М". Уразити її досить складно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Підрозділи ракетних військ Збройних Сил України завдали успішного удару балістичними ракетами ATACAMS по російській радіолокаційній станції "Небо-М", - йдеться у повідомленні.

За даними військових, її знищення суттєво знижує здатність армії РФ виявляти, відстежувати і перехоплювати аеродинамічні та балістичні цілі.

"Знищення РЛС "Небо-М" створить сприятливий «повітряний коридор» для ефективного використання крилатих ракет Storm Shadow і SCALP-EG", - зазначають у Генштабі.

Що відомо про станцію "Небо-М"?

РЛС "Небо-М" є дуже складним об'єктом для ураження, що працює в стелс-режимі, скануючи горизонт у пошуках повітряних об’єктів.

За наявною інформацією, в противника залишилося лише 10 працюючих систем цього типу, вартість кожної з яких оцінюється у понад 100 млн доларів.

 

Успішні операції Сил оборони України

Сили оборони України постійно проводять операції зі знищення важливої ​​техніки росіян.

Зокрема, в ніч на 21 серпня Сили оборони влаштували удар по позиції зенітного ракетного комплексу С-300 біля Новошахтинська в Ростовській області Росії.

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