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Силы обороны ракетами ATACAMS поразили российскую РЛС ​​"Небо-М", - Генштаб

Фото: российская радиолокационная станция "Небо-М" (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

Силы обороны Украины поразили российскую радиолокационную станцию ​​"Небо-М". Поразить ее достаточно сложно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

"Подразделения ракетных войск Вооруженных Сил Украины нанесли успешный удар баллистическими ракетами ATACAMS по российской радиолокационной станции "Небо-М", - говорится в сообщении.

По данным военных, ее уничтожение существенно снижает способность армии РФ выявлять, отслеживать и перехватывать аэродинамические и баллистические цели.

"Уничтожение РЛС "Небо-М" создаст благоприятный "воздушный коридор" для эффективного использования крылатых ракет Storm Shadow и SCALP-EG", - отмечают в Генштабе.

Что известно о станции "Небо-М"?

РЛС "Небо-М" является очень сложным объектом для поражения, работающего в стелс-режиме, сканируя горизонт в поисках воздушных объектов.

По имеющейся информации, у противника осталось только 10 работающих систем этого типа, стоимость каждой из которых оценивается более чем в 100 млн долларов.

Успешные операции Сил обороны Украины

Силы обороны Украины постоянно проводят операции по уничтожению важной техники россиян.

В частности, в ночь на 21 августа Силы обороны устроили удар по позиции зенитного ракетного комплекса С-300 возле Новошахтинска в Ростовской области России.

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