Сили оборони провели підземну операцію під Куп’янськом і взяли в полон 30 росіян

Сили оборони провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп'янському напрямку. Вони просунулися підземними комунікаціями на понад 15 кілометрів у тил росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеграм-канал корпусу "Хартія".

Операцію провело угруповання під командуванням 2-го корпусу Національної гвардії України "Хартія". Воно поєднало підземний наступ із діями на поверхні та ударами безпілотників.

Так окупантів позбавили можливості зайти в тил Куп'янська.

У полон узяли понад 30 окупантів. Втрати противника перевищили 100.

"Ми спостерігали, як противник працює під землею. І вивчали, як він це робить. Росіяни мали намір використати газові шляхопроводи для проникнення в тил наших військ. Тоді ми самі пішли під землю. Ми передбачили дії противника і опанували тактику ведення бойових дій під землею", - пояснив командир корпусу "Хартія" бригадний генерал Ігор Оболєнський.

До операції долучилися бригада "Хартія", штурмовий полк "Р.У.Г", полк безпілотних систем "Лава" та бригада безпілотних систем "Ахіллес". Також діяли підрозділи ГУР, зокрема легіон "Свобода Росії" та РДК.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни (ISW) заявили, що українські воїни знищили велику дивізію РФ під час операції "Вівальді".