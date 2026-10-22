ua en ru
Чт, 22 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Графики отключения света Энергетическое перемирие Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Силы обороны провели подземную операцию под Купянском и взяли в плен 30 россиян

09:59 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Силы обороны провели подземную операцию под Купянском и взяли в плен 30 россиян Фото: Подземная контрнаступательная операция "Велес" вывела Силы обороны в тыл россиян (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Силы обороны провели подземную контрнаступательную операцию "Велес" на Купянском направлении. Они продвинулись подземными коммуникациями более чем на 15 километров в тыл россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеграмм-канал корпуса "Хартия".

Операция провела группировку под командованием 2-го корпуса Национальной гвардии Украины "Хартия". Оно соединило подземное наступление с действиями по поверхности и ударами беспилотников.

Так окупантов лишили возможности зайти в тыл Купянска.

В плен взяли более 30 окупантов. Утраты противника превысили 100.

"Мы наблюдали, как противник работает под землей. И изучали, как он это делает. Россияне намеревались использовать газовые путепроводы для проникновения в тыл наших войск. Тогда мы сами ушли под землю. Мы предусмотрели действия противника и овладели тактикой ведения боевых действий под землей", - объяснил командир корпуса "Хартия".

К операции присоединились бригада Хартия, штурмовой полк Р.У.Г, полк беспилотных систем Лава и бригада беспилотных систем Ахиллес. Также действовали подразделения ГУР, в том числе легион "Свобода России" и РДК.

Напомним, в Институте изучения войны (ISW) заявили, что украинские воины уничтожили крупную дивизию РФ во время операции "Вивальди".

По данным аналитиков, 144-я мотострелковая дивизия понесла такие потери, что фактически перестала существовать как организованное боевое формирование.

Как сообщало РБК-Украина, за 21 октября Силы обороны ликвидировали 2250 российских военных убитыми и ранеными.

В Генштабе ВСУ назвали это абсолютным рекордом за весь период полномасштабной войны.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Нацгвардия Купянск Вооруженные силы Украины
Новости
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Атака РФ на Киев: есть жертва и 22 пострадавших, в том числе дети (фото)
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко