Сили оборони просунулися на кілометр на Бердянському напрямку

"На Мелітопольському напрямку положення без змін, а ось на Бердянському напрямку маємо просування углибину оборони противника на понад один кілометр уздовж певної лінії фронту", - сказав він.

Речник наголосив, що у напрямку Бердянська тривають інтенсивні бої. Українські підрозділи закріплюються на рубежах, проводять аеророзвідку, розміновують території та продовжують виконувати вогневі задачі.

Також Шершень додав, що окупанти продовжують штурмувати позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки. За добу росіяни здійснили 22 атаки, найбільше, 15 атак - у районі Мар'їнки.

Контрнаступ ЗСУ

Від початку літа підрозділи українських військ розпочали наступальні дії на півдні України, зокрема на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ вдалося звільнити від окупантів декілька населених пунктів. Також наші воїни просуваються на флангах під Бахмутом.

Раніше Сили оборони повідомляли, що українські захисники мають часткові успіхи на Бердянському напрямку, а ініціатива повністю на боці ЗСУ.

При цьому відомо, що український контрнаступ сповільнюють мінні поля окупантів. Захисниками доводиться власноруч розміновувати території.

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