Ініціатива на боці ЗСУ. Сили оборони мають частковий успіх у напрямку Бердянська

Українські військові мають часткові успіхи на Бердянському напрямку. Ініціатива на боці наших захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони Таврійського напрямку Валерія Шершня в ефірі телемарафону.

Він наголосив, що Сили оборони у напрямку Бердянська просуваються вперед, системно вибиваючи ворога з позицій. На цьому напрямку є частковий успіх уздовж лінії фронту.

"Б'ємо по противнику, ведемо контрбатарейну боротьбу, розмінування. Мудрість каже, що сапери йдуть повільно, але не варто їх квапити. Ворог чинить запеклий опір, ми тиснемо і знищуємо бойовий потенціал росіян", - наголосив речник.

За його словами, протягом минулої доби на Таврійському напрямку ЗСУ ліквідували 68 російських окупантів, ще 156 отримали поранення, чотири потрапити у полон. Українські військові за добу знищили 22 одиниці озброєння росіян.

Водночас Шершень наголосив, що важкі бої тривають, окупанти огризаються, але ініціатива на боці України.

"Окупанти зазнають колосальних втрат, ініціатива повністю на нашому боці. Росіяни підтягують живу силу та стару радянську техніку", - додав речник.

Наступ України

Нагадаємо, українські захисники, за повідомленнями Генштабу, продовжують наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Поблизу Бахмута ЗСУ наступають північніше та південніше самого міста. За даними аналітиків ISW, наші захисники контролюють усі висоти навколо Бахмута і просуваються на півдні України.

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