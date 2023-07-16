WP назвала одну з ключових проблем контрнаступу українських сил

Контрнаступ українських військ просувається повільно через щільно заміновані території та укріплення, збудовані окупантами. Це стало ключовою проблемою, з якою зіштовхнулася Україна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними видання, мінні поля на півдні України тягнуться на 3-10 миль (5-16 км). Росіяни замінували території перед своїми ключовими позиціями, використовуючи протитанкові та протипіхотні міни, розтяжки. Ці оборонні споруди стримують український наступ.

Українські захисники у коментарі газеті зазначили, що Сили оборони змінили стратегію. Замість того, щоб прориватися за допомогою броньованої техніки, яку надали союзники, війська просуваються пішки.

Також WP зазначає, що мінні поля виявили вразливість броньованої техніки, особливо американський бойових машин Bradley та німецьких танків Leopard, які офіційні особи вважали ключовими для України у контрнаступі.

"Ці машини отримали схвальні відгуки від солдатів – навіть після підриву на мінах більшість людей, які перебували в них, виживають, отримавши лише незначні поранення - але вони не змогли самостійно прорвати російську оборону", - йдеться у матеріалі.

Крім того, видання з посиланням на власні джерела зазначає, що Україна отримала від партнерів менше 15% обіцяного обладнання для розмінування, а частина цієї техніки надійшла лише минулого тижня.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв'ю WP заявив, що Україна використовує надані США системи M58 Mine Clearing Line Charge (MICLIC). Проте, за його словами, "вони також знищуються", тому їх потрібно багато.

Українські військові у коментарі WP розповіли, що систем для розмінування дуже мало і вони стають головною мішенню окупантів. Тому саперам доводиться власноруч розміновувати території.

"Оскільки росіяни з дронів стежать за обладнанням для розмінування й завдають по ньому артилерійських й ракетних ударів, українці тепер намагаються зберегти малу кількість наявної у них техніки, виконуючи роботу вручну. Саперні підрозділи, які іноді складаються усього з чотирьох осіб, часто чекають до сутінків для початку роботи, оскільки вдень їх надто добре видно неозброєним оком, а вночі - через пристрої нічного бачення", - пояснює видання.

Контрнаступ України

Українські військові продовжують тиснути на ворога на Мелітопольському, Бердянську та Бахмутському напрямках. Захисники на півдні України звільнили декілька населених пунктів.

Західні ЗМІ наголошували, що контрнаступ ЗСУ просувають повільніше, ніж очікувалося. Це підтверджує українське військове та політичне керівництво.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що кожний звільнений метр української землі дається кров'ю, та закликав союзників надати більше військової підтримки Україні, зокрема винищувачі F-16.

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