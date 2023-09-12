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Сили оборони просунулись біля Кліщіївки та Роботиного, - Генштаб

Фото: український військовий (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сили оборони мали певний успіх в районі Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

За даними Генштабу, в результаті штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районах Кліщіївки Донецької області та Роботиного Запорізької області.

Українським бійцям вдається витісняти противника із займаних позицій та закріплятися на досягнутих рубежах.

Варто зауважити, що раніше заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що за минулий тиждень звільнена територія в районі Кліщіївки склала близько 2 квадратних кілометрів.

Окрім цього сьогодні у соцмережах поширювалось відео від українських військових, які пересуваються по Кліщіївці.

Успіхи контрнаступу ЗСУ

Сили оборони України протягом минулого тижня звільнили близько 1,5 кв. км на південному фронті. У районі Роботиного на Мелітопольському напрямі є успіхи. Крім того, протягом останнього тижня ЗСУ звільнили частину Опитного під Донецьком. Закріплюються на досягнутих рубежах.

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Війна Росії проти УкраїниКонтрнаступ ЗСУ