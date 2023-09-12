RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Силы обороны продвинулись у Клещиевки и Работино, - Генштаб

Фото: украинский военный (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Силы обороны имели определенный успех в районе Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области.

Украинским бойцам удается вытеснять противника с занимаемых позиций и закрепляться на достигнутых рубежах.

Следует заметить, что ранее заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщала, что за прошедшую неделю освобожденная территория в районе Клещиевки составила около 2 квадратных километров.

Кроме этого, сегодня в соцсетях распространялось видео от украинских военных, которые передвигаются по Клещиевке.

Успехи контрнаступления ВСУ

Силы обороны Украины в течение прошлой недели уволили около 1,5 кв. км на южном фронте. В районе Работино на Мелитопольском направлении есть успехи. Кроме того, в течение последней недели ВСУ овободили часть Опытного под Донецком. Закрепляются на достигнутых рубежах.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныКонтрнаступление ВСУ