Сили оборони повідомили про втрату деяких позицій на Курахівському напрямку

Бої за Курахове

Курахівський напрямок залишається одним з найбільш інтенсивних. Лише за останню добу на цьому напрямку відбулося 36 атак ворога.

Окупанти намагаються захопити місто Курахове та сусідні населені пункти. Останніми днями фіксується просування ворога на цьому напрямку.

Так, нещодавно у мережі повідомили про оточення українських військ районі населених пунктів Успенівка та Трудове біля Курахового. У ЗСУ спростували цю інформацію та заявили, що війська були відведені.

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