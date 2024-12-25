Силы обороны сообщили о потере некоторых позиций на Кураховском направлении

Бои за Курахово

Кураховское направление остается одним из самых интенсивных. Только за последние сутки на этом направлении произошло 36 атак врага.

Оккупанты пытаются захватить город Курахово и соседние населенные пункты. В последние дни фиксируется продвижение врага на этом направлении.

Так, недавно в сети сообщили об окружении украинских войск в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое возле Курахово. В ВСУ опровергли эту информацию и заявили, что войска были отведены.

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