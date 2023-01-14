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Сили оборони потроху просуваються вперед на Кремінському напрямку, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Українським Силам оборони вдається потроху просуватися вперед на Кремінському напрямку Луганської області. Ворог намагається атакувати, але отримує відсіч.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

За його словами, на цьому напрямку ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою Силами оборони України.

"З боку Донецької області під постійними обстрілами населений пункт Білогорівка. Всі атаки ворога там відбивають наші захисники. Що стосується Харківського напрямку, Сватівсько-Кремінського, то там так само: Стельмахівка, Макіївка, Червонопопівка, Кремінна - вони піддаються обстрілам. Також з цих напрямків окупанти намагаються атакувати. Але всі атаки там відбиваються. Щобільше, по Кремінському напрямку нашим Силам оборони вдається потрохи просуватися вперед", - розповів Гайдай.

Нагадаємо, за даними ISW, українські військові продовжують наступати на Кремінну Луганської області, але аналітики не прогнозують конкретних операцій найближчим часом.

Додамо, раніше в британській розвідці повідомили, що Кремінна залишається місцем, де проходять бої, а останні три тижні бої точаться здебільшого на лісистій місцевості на захід від міста.

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