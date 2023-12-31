Сили оборони півдня знищили 7 "Шахедів", є руйнування

Зазначається, що атака ворога тривала близько 7 годин. Терористи запустили БпЛА з території тимчасово окупованого Криму, а також східного узбережжя Азовського моря.

Підрозділи протиповітряної оборони знищили 7 БпЛА над Миколаївською й Одеською областю.

Влучання

Внаслідок влучань в Херсонській області були пошкоджені кілька приватних будинків в Тягинській громаді.

В Одеській області уламки збитого БпЛА спричинили пожежу в прибережній зоні Одеського району. Вогонь оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.

Нічна атака на Україну 31 грудня

Як розповідав Генеральний штаб Збройних сил України, цієї ночі протиповітряна оборона знищила загалом 21 російський безпілотник.

Близько о першій ночі вибухи пролунали у Харкові. Внаслідок одного з вибухів у центрі міста виникла пожежа. Після цього мер Ігор Терехов повідомив про кілька прильотів у центрі Харкова. В результаті атаки російських безпілотників пошкоджено будівлі в центрі міста і зруйновано мережі водопостачання.