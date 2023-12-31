Сили оборони півдня знищили 7 "Шахедів", є руйнування

Сили оборони півдня збили 7 безпілотників типу Shahed-131/136 над Миколаївською та Одеською областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".
Зазначається, що атака ворога тривала близько 7 годин. Терористи запустили БпЛА з території тимчасово окупованого Криму, а також східного узбережжя Азовського моря.
Підрозділи протиповітряної оборони знищили 7 БпЛА над Миколаївською й Одеською областю.
Влучання
Внаслідок влучань в Херсонській області були пошкоджені кілька приватних будинків в Тягинській громаді.
В Одеській області уламки збитого БпЛА спричинили пожежу в прибережній зоні Одеського району. Вогонь оперативно ліквідовано. Інформації про постраждалих не надходило.
Як розповідав Генеральний штаб Збройних сил України, цієї ночі протиповітряна оборона знищила загалом 21 російський безпілотник.
Близько о першій ночі вибухи пролунали у Харкові. Внаслідок одного з вибухів у центрі міста виникла пожежа. Після цього мер Ігор Терехов повідомив про кілька прильотів у центрі Харкова. В результаті атаки російських безпілотників пошкоджено будівлі в центрі міста і зруйновано мережі водопостачання.
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