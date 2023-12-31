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Силы обороны юга уничтожили 7 "Шахедов", есть разрушения

Фото: Силы обороны юга уничтожили 7 "Шахедов", есть разрушения (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Силы обороны юга сбили 7 беспилотников типа Shahed-131/136 над Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

Отмечается, что атака врага продолжалась около 7 часов. Террористы запустили БпЛА с территории временно оккупированного Крыма, а также восточного побережья Азовского моря. 

Подразделения противовоздушной обороны уничтожили 7 БпЛА над Николаевской и Одесской областью. 

Попадания 

В результате попаданий в Херсонской области были повреждены несколько частных домов в Тягинской громаде. 

В Одесской области обломки сбитого БпЛА вызвали пожар в прибрежной зоне Одесского района. Огонь оперативно ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало.

Ночная атака на Украину 31 декабря

Как рассказывал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, этой ночью противовоздушная оборона уничтожила всего 21 российский беспилотник.

Около часа ночи взрывы прогремели в Харькове. В результате одного из взрывов в центре города возник пожар. После этого мэр Игорь Терехов сообщил о нескольких прилетах в центре Харькова. В результате атаки российских беспилотников повреждены здания в центре города и разрушены сети водоснабжения.

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