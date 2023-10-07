Сили оборони Півдня за добу ліквідували 40 окупантів та ворожу техніку

Оперативна обстановка в зоні відповідальності Сил оборони півдня України залишається стабільно напруженою. Українські військові за останню добу ліквідували 40 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сил оборони півдня України.

За даними військових, в діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Продовжується переміщення сил та засобів між їх позиціями, а тим часом триває контрбатарейна боротьба.

За минулу добу ворогу завдано наступних втрат:

40 окупантів,

2 гармати,

9 одиниць авто-бронетехніки,

3 човни.

Обстріли зі сторони РФ

Протягом минулої доби ворог здійснив 55 артилерійських обстрілів з використанням понад 290 снарядів, у тому числі 6 обстрілів населених пунктів, серед яких Херсон, Широка Балка та Антонівка.

Внаслідок обстрілів було поранено 1 цивільного, а також пошкоджено пʼятиповерховий будинок та 5 приватних будинків.

Крім того, у населеному пункті Високопілля Бериславського району 1 цивільний отримав поранення внаслідок розбору та підриву невизначеного вибухового пристрою на території власного домоволодіння.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, українські військові продовжують контрнаступ з початку літа. Їм вдалося деокупувати низку населених пунктів як у Запорізькій, так і в Донецькій області.

На окремих напрямках на сході та півдні бійці ЗСУ зуміли пробити першу лінію оборони ворога.

Днями стало відомо, що наші військові просунулися біля села Роботине Запорізької області.

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